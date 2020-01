Fratelli d’Italia attacca il piano di pre dissesto, e Guadalupi chiede un chiarimento nel partito

BRINDISI – Fratelli d’Italia attacca il piano di riequilibrio della giunta Rossi. Lo fa in una conferenza stampa alla presenza di iscritti e simpatizzanti: “Cercano di risparmiare mandando a casa le persone – afferma il capogruppo Massimiliano Oggiano – come accade per Abaco e vendono l’unica società che fa utile come le farmacie comunali. Parlano di nuovi finanziamenti dimenticando che molti di questi altro non sono che il frutto di continuità amministrativa, per progetti presentati nel passato”. Oggiano parla della crisi del porto e di un’azione del Comune che blocca le opere, persino quelle che renderebbero gli attracchi più sicuri. “Emblematica – continua – è la l’ordinanza del comandante della Capitaneria di porto che è stato costretto a sospendere gli attracchi con il maltempo e qui non si riesce ad autorizzare banchine più sicure”. Poi un passaggio anche sul palaeventi: “Noi quella struttura la vogliamo, ma è assurdo che in questi tempi di pre dissesto si spenda un milione di euro per gli espropri e le opere di urbanizzazione. Abbiamo proposto che sia il privato a farsene carico. Ma la proposta è stata rigettata. Questa amministrazione ha attenzione sulla questione dei migranti, salvo poi tenere 300 persone ammassate in un dormitorio che ne può ospitare solo 80. A questo si aggiunge che il sindaco ha avocato a se la gestione dell’iscrizione all’anagrafe dei migranti, decide lui sulle carte d’identità”. Questioni amministrative a parte, a latere della conferenza stampa ha preso la parola Italo Guadalupi, invitato a parlare dallo stesso Oggiano. Guadalupi ha chiesto un chiarimento nel partito della Meloni in terra di Brindisi che a livello regionale esprimerà il candidato alla presidenza della regione Puglia. “Va bene questo incontro per discutere sulle problematiche della città – ha detto Guadalupi – ma ritengo doveroso che subito dopo si faccia chiarezza nel nostro partito per capire se siamo in grado di offrire una proposta nuova in vista soprattutto delle regionali e del proseguimento in questa città. Dobbiamo poi aprire un confronto in tutto il centrodestra, qui stiamo ancora a discutere su chi è il candidato alla Regione nonostante abbiamo ufficializzato Raffaele Fitto”.

Da tempo infatti il partito a Brindisi è diviso. Alla conferenza stampa organizzata da Oggiano mancava Sabina De Punzio attuale coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia che da mesi ha rotto con il capogruppo.

