Furgone si ribalta sulla statale, perde la vita un brindisino di 37 anni

VERONA- Mezzo pesante si ribalta sulla statale, muore 37enne brindisino. Ha perso la vita in un terribile incidente stradale Cosimo Di Lauro, un brindisino di 37anni. E’ accaduto nel Veneto lunedì pomeriggio, l’uomo era a bordo di un furgone e percorreva l’A4 direzione sud, quando per cause tutte da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul guard rail. Nell’impatto il 37enne è stato sbalzato sull’asfalto. Il furgone si è capovolto perdendo il carico. All’arrivo dei soccorsi l’uomo è deceduto. Ferite altre due persone che viaggiavano con lui.

