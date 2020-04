I contagi aumentano solo nel Brindisino: oggi 21 positivi in più e un decesso

BRINDISI – Aumentano i contagi nella provincia di Brindisi. Il bollettino della Regione Puglia oggi annuncia 21 casi in più, non è chiaro se in questi rientrano anche una parte dei 102 positivi della casa di riposo il Focolare, per il quale solo oggi è stato comunicato il sato. In base al bollettino ufficiale i casi salgono a 379. Un calo invece c’è nella regione Emiliano parla di 76 positivi in più: 41 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 21 nella Provincia di Brindisi; 0 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 4 nella Provincia di Taranto; 1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione (2 casi non attribuiti ieri sono stati attribuiti alla provincia di provenienza oggi) Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Lecce e 1 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 31.922 test. Sono 286 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.065 così divisi: 962 nella Provincia di Bari; 301 nella Provincia di Bat; 379 nella Provincia di Brindisi; 737 nella Provincia di Foggia; 424 nella Provincia di Lecce; 225 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.