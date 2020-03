Impianti sportivi, dalla Regione 100mila euro per il potenziamento del “Campus” di Ostuni

OSTUNI- La Regione Puglia ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto esecutivo di potenziamento e riqualificazione del “Campus” di Ostuni, candidato a novembre scorso all’avviso pubblico regionale per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali. L’intervento, per il quale si è ottenuto il cofinanziamento di 100mila euro dalla Regione Puglia, prevede la riqualificazione dell’intera area verde con l’integrazione dei percorsi pedonali ed usurati con nuovo materiale per consentire ai fruitori di poter svolgere l’esercizio fisico all’aperto, inoltre è previsto l’adeguamento del campo di street basket con la predisposizione di accesso per disabili e rifacimento del manto.

“Il progetto, dal titolo “interventi integrati per la riqualificazione e potenziamento delle aree verdi attrezzate e degli impianti sportivi del “Campus di Ostuni”, rientra fra le priorità dell’amministrazione al fine di poter permettere ai cittadini di usufruire di uno spazio adeguato e funzionale alle esigenze del benessere. – riferisce il Sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo. Il progetto prevede inoltre la messa a norma con relativo efficientamento energetico del fabbricato destinato a servizi e spogliatoi nonché interventi specifici mirati a migliorare la fruibilità del campo di calcio quali, ad esempio, un impianto di irrigazione a LND e il rifacimento del manto di gioco. “Lo spazio oggetto dell’intervento – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Francioso – rientra nella porzione di città dedicata allo sport ed è nostra premura che venga al più presto riqualificato. Il progetto, infatti, prevede da parte della Regione solo una quota di cofinanziamento pari a un terzo a dimostrazione della ferma volontà dell’Amministrazione di finalizzare l’intervento in tempi certi.”

BrindisiOggi