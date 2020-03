In Puglia arrivano 30.400 mascherine, ma negli ospedali ne servono 135mila al giorno

BARI- In Puglia c’è bisogno ogni giorno di 135mila mascherine chirurgiche ma ieri sera la Protezione civile nazionale a Bari ne ha consegnate 30.400 ben al di sotto di quello che è il fabbisogno giornaliero. Gli ospedali e i presidi sono sempre di più in difficoltà. A nulla è valso l’appello del presidente Michele Emiliano. Nel pieno dell’emergenza sanitaria mancano i dispositivi di protezione individuale, per la nostra regione vi sono meno di un terzo di ciò che era stato richiesto. Ieri sera è arrivato all’aeroporto di Bari Palese un volo da Milano (aereo da trasporto militare Leonardo Spartan C27J) a cura della Protezione Civile nazionale è stata fatta la consegna. Risultano arrivate: 30.400 mascherine chirurgiche, 500 tute protettive, 3.730 mascherine tipo ffp2. La distribuzione al sistema sanitario regionale sarà immediata ma non risolve il problema se si considera che il fabbisogno giornaliero per la Puglia è di 135mila mascherine chirurgiche, 33.500 mascherine FFP2 , 33.500 FFP3 e 21.350 tute protettive. Contenere il contagi ed operare in sicurezza per i nostri sanitari diventa sempre più difficile.

BrindisiOggi