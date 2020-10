La Asl Brindisi al Forum Mediterraneo in Sanità alla Fiera del Levante

BRINDISI- La Asl di Brindisi è presente al Forum Mediterraneo in Sanità, promosso dall’AReSS Puglia e dalla Fondazione per l’innovazione e la sicurezza in sanità, in programma a Bari dal 7 al 9 ottobre nell’ambito della Fiera del Levante. “Covid e post Covid-19. La rinascita del Sistema sanitario vista da Sud” è il tema di questa quarta edizione.

Tre giornate di dibattiti e una formula che coniuga incontri in presenza nel nuovo centro congressi, con la partecipazione di rappresentanti di Regioni e Aziende sanitarie del Mezzogiorno, e seminari online che permettono di conseguire crediti Ecm.

Nella mattinata del 7 ottobre il direttore sanitario della Asl di Brindisi, Andrea Gigliobianco, insieme a Matilde Carlucci, direttore sanitario del Policlinico di Bari, modera l’incontro “Per un nuovo paradigma della sicurezza. La ‘covid experience’: prevenzione e protezione dei lavoratori e sicurezza delle cure”, a cura di Alessandro Dell’Erba, coordinatore Rischio clinico e sicurezza del paziente (Regione Puglia), Silvio Tafuri e Luigi Vimercati (docenti nell’Università degli Studi di Bari).

Sempre il 7 ottobre alle 14.30 in calendario un momento di confronto tra le Direzioni strategiche delle aziende sanitarie, introdotto e coordinato da Vito Montanaro, direttore generale Programmazione sanitaria Regione Puglia. Interverrà il direttore generale Giuseppe Pasqualone, accanto agli altri manager pugliesi.

Dedicata al distretto nel panorama sanitario, invece, la sessione di giovedì 8 ottobre alle 14.30, moderata da Tiziana Frittelli, presidente Federsanità – ANCI e introdotta da Vito Montanaro. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Pasqualone, il segretario regionale FIMMG Puglia, Donato Monopoli, il direttore generale Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso, il direttore generale Asl 3 Genova, Luigi Carlo Bottaro, il direttore generale Asl Napoli 3, Gennaro Sosto.

Per approfondimenti qui il programma completo https://www.forummediterraneosanita.it/

