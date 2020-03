La denuncia su La7: “Al Perrino solo 16 posti in Terapia Intesiva per 400mila abitanti”- Video

BRINDISI – Da ieri mattina (9 marzo) accessi limitati nell’ospedale Perrino di Brindisi, così come in tutti gli ospedali pugliesi. Si entra solo per prestazioni urgenti. La decisione dopo l’aumento dei contagi ma anche l’ondata di persone venute dal nord, zona altamente infetta. Intanto in questo servizio andato in onda ieri su La7 alla trasmissione Tagadà la preoccupazione di un ospedale che ha solo 16 posti letto in Rianimazione per una provincia che conta 400mila abitanti. La Regione Puglia sta stabilito un Piano di emergenza per le Terapie Intensive con la disposizione di 209 posti letto su una previsione di mille ricoverati su due mila contagiati.

Vi proponiamo il servizio realizzato da Lucia Portolano per La7