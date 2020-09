La Puglia vista dal drone raccontata nell’esposizione fotografica di Marco Falcone

MESAGNE – L’Apulia top down, una vita vista Puglia. Questo è il titolo dell’esposizione fotografica a cura di Marco Falcone, che dal 5 al 14 settembre sarà in mostra a Mesagne in via Castello 20 presso l’associazione Giuseppe Di Vittorio. L’autore appassionato di fotografia sin da piccolo, è tornato nella sua terra dopo la laurea in Ingegneria Aerospaziale, ha raccontato attraverso un sapiente uso del drone le bellezze del tacco d’Italia in questi meravigliosi scatti. Un tuffo verticale per rappresentare questa terra nei suoi colori e nelle sue peculiarità regalando la possibilità di apprezzare, da visuali insolite, angoli caratteristici e splendidi dettagli.

BrindisiOggi