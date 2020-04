La Regione blocca i test veloci nelle strutture private, niente esami alla Apulia Diagnostic

BRINDISI- La Regione Puglia blocca i test veloci per il Covid nelle strutture private, niente esami alla Apulia Diagnostic. Il Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha sospeso lo screening sulla popolazione. La notizia della sospensione è legata sia all’emanazione dell’ordinanza regionale del 3 aprile sia all’ordinanza del 4 aprile 2020 Prot.n. AOO/005/288 che prevede, anche, la regolamentazione dei test sierologici affidando al Dipartimento di Prevenzione e Salute il compito di avviarne l’esecuzione così come l’identificazione delle strutture sanitarie presso le quali effettuarli. Apulia Diagnostic ed Apulia Genetics avevano previsto l’attivazione nell’immediato di 1000 test per Covid-19 per l’identificazione di anticorpi IgG ed IgM su sangue intero, siero o plasma, dando precedenza ai medici e operatori sanitari, agenti di polizia municipale, forze dell’ordine, amministratori e operatori pubblici addetti ai servizi essenziali, ed ancora lavoratori del settore privato. Con sommo dispiacere nei confronti di tutti i nostri pazienti siamo costretti a sospendere l’iniziativa e saremo pronti a ricontattarli tutti nel momento in cui la situazione dovesse sbloccarsi.

BrindisiOggi