L’Agorà di Brindisi insieme alla Cgil sotto la Asl per chiedere la proroga dei contratti Oss

BRINDISI – L’Agorà della Sinistra di Brindisi, facente parte della Rete Nazionale Equologica, sarà presente con una sua delegazione all’iniziativa promossa dalla Funzione Pubblica CGIL lunedì 21 alle ore 10,30 presso la Direzione Generale della ASL di Brindisi per manifestare il proprio appoggio alle richiesta del sindacato per la proroga del contratto di lavoro per gli OSS assunti a tempo determinato. La proroga ha una motivazione forte : sia per non mettere in ulteriore difficoltà il sistema sanitario provinciale in affanno per la pressione della pandemia CoVid19, sia per traguardare il contingente puntando ad una qualificazione organizzativa dei nostri ospedali la cui necessità è ormai finalmente evidente a tutti, sia per dare prospettive di stabilizzazione professionale alle lavoratrici e lavoratori che stanno dando in modo significativo il loro contributo nei reparti. “Cogliamo l’occasione per chiedere alla Regione di fare chiarezza rispetto al Concorso Regionale per OO.SS – dicono da Agorà – al quale hanno partecipato tante lavoratrici e lavoratori storici della Sanità Service di Brindisi che hanno visto retrocedersi pesantemente rispetto alla prima graduatoria con motivazioni dubbie soggette a ricorso”.

La nuova Sanità di cui ha bisogno il Paese, la Puglia e Brindisi parte dalla garanzia contrattuale, lavorativa e professionale delle sue operatrici e dei suoi operatori per poter arrivare alla maggiore efficienza organizzativa e dei servizi resi. Deve finalmente concludersi la stagione del ricorso prevalente al precariato come tipologia di contratto di lavoro, soprattutto nel Pubblico, a partire dalla Sanità, pianificando e soddisfacendo le esigenze di salute e benessere delle persone in termini di risorse umane e strutturali per tempo, anche facendo ricorso ai fondi straordinari europei a ciò previsti, a partire dall’indifferibile potenziamento della Sanità pubblica territoriale.