L’associazione B&B Network Brindisi Salento partecipa al tavolo regionale per la ripartenza

BRINDISI- L’Associazione B&B Network Brindisi Salento, costituita dalla maggior parte dei B&B della città, esprime grande soddisfazione per il riconoscimento di AEP, Associazioni Extralberghiere Puglia, al Tavolo Tecnico Regionale per la ripartenza del turismo post Covid19.

Nel corso degli incontri, convocati da Puglia Promozione il 28 e il 29 luglio u.s., le 11 Associazioni (fra le quali anche la nostra) già firmatarie il 24 giugno del Protocollo Di Intesa AEP, hanno potuto finalmente formalizzare i loro contributi: idee concrete e proposte per il rilancio della Puglia.

Gli interventi, ben specifici e decisamente prioritari per il settore extralberghiero e per il comparto turistico regionale, prevedono anche programmi a medio e lungo termine, per le stagioni 2021.

Quanto esposto sarà successivamente approfondito al Tavolo di Partenariato, a cui è stata confermata la partecipazione di AEP.

Il nuovo soggetto unitario, AEP, è di fatto una nuova Pietra Miliare di Puglia, nata con la firma di un protocollo di intesa tra circa 700 strutture ricettive extralberghiere dislocate su tutto il territorio regionale; si tratta di veri protagonisti del settore turistico, operatori che da anni sono il fiore all’occhiello dell’accoglienza turistica extralberghiera.

BrindisiOggi