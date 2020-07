Le finestre della vecchia scuola Camassa che sbattono per tutto il giorno, i residenti: “Un fastidio insopportabile e nessun fa niente”

BRINDISI – Un rumore insopportabile dalla mattina alla notte: quelle finestre della vecchia scuola abbandonata che sbattono ripetutamente e sono diventate un incubo per i residente di via Toscana. Gli abitanti della palazzina di via Toscana al quartiere Commenda non ne possono più. Si tratta delle finestre dell’ex scuola elementare Camassa. Dall’estate all’inverno la situazione è insostenibile con le finestre che sbattono per tutto il tempo. Da due anni che gli abitanti segnalano la situazione alla Polizia locale. Il 26 maggio hanno inviato anche una mail al Comune per sollecitare un intervento, ma senza alcun esito. Qualche tecnico ha anche risposto seccato. Una delle residenti ha anche segnalato alla segreteria del sindaco Rossi, che ha preso in carico un intervento. Ma sono passati altri due mesi e nessuno ha ancora sigillato quelle finestre. La scuola, ormai chiusa da anni, è in stato di abbandono e richiede un intervento di messa in sicurezza. “Non ne possiamo più – spiega una delle abitanti – la situazione è insopportabile. Basterebbe sigillare le finestre. È una situazione assurda”.