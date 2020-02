Le Sardine del Salento manifestano contro Salvini a Squinzano: “Saranno due mesi duri contro il populismo”

SQUINZANO – Non erano in tantissimi ma sono rimasti per tutto il tempo sono la pioggia battente ad ascoltare dal palco, allestito in piazza Plebiscito a Squinzano, Mattia Sartori, uno dei giovani emiliani che ha creato il fenomeno delle sardine in Italia.

Le Sardine del Salento sono scese in piazza ieri sera mentre a qualche metro il leader della Lega Matteo Salvini era a Squinzano, e faceva partire in un opificio la sua campagna elettorale per le regionali in Puglia. Sartori parla di un movimento che ora deve passare alla fase due, quello della istituzionalizzazione della Sardine, prima nato come protesta di piazza e che ora deve trasformarsi in proposta politica strutturata e concreta.

Sartori vuole portare in Puglia l’esperienza dell’Emilia romagna con la vittoria di Borraccini, candidato del centrosinistra a governatore della regione. Chiaro il suo sostegno della Sardine alla coalizione di Michele Emiliano. Tanti gli slogan ieri sera in piazza contro Salvini, una parte del sud non dimentica quel “terroni” dispregiativo portato avanti per anni dal leader della Lega.