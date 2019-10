Litigio tra Confindustria e il sindaco Rossi, Marcucci riapre al dialogo: “Basta polemiche, pronti a cooperare”

BRINDISI – Dopo il botta e risposta sulla stampa tra il presidente di Confidustria Brindisi Marcucci e il sindaco Rossi, che ha duramente risposto alla critiche dell’associazione degli industriali con accuse piuttosto pesanti sostenute anche dal suo gruppo Brindisi Bene Comune, Marcucci oggi invia una nota per riaprire il dialogo in un momento troppo difficile per l’economia del territorio. Fa il primo passo in un clima piuttosto teso, si pone in un atteggiamento responsabile. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del presidente di Confindustria Brindisi Patrick Marcucci.

“Si dice giustamente che “la dialettica è il sale della democrazia”, l’espressione di opinioni diverse ed alle volte anche contrastanti è praticamente un dato fisiologico in un attività di “sistema” ed in un contesto democratico. Fondamentale è che vi sia rispetto reciproco ed un approccio costruttivo da parte di tutti.

Confindustria crede nel sistema dei ruoli ed è da sempre convinta che il presupposto dello sviluppo sia quello in cui ciascun ruolo interagisce con gli altri in una logica di “squadra”. Confermiamo pertanto la volontà di cooperazione con l’amministrazione locale e con tutte la parti sociali del territorio.

Riteniamo quanto mai necessario terminare le polemiche che, in una fase economico sociale complessa e delicata come quella che stiamo vivendo, non fanno certo bene alla comunità. A questo proposito, crediamo fermamente che dalle situazioni di crisi possano nascere delle opportunità per uno sviluppo nuovo, che comprenda non solo il settore industriale -fondamentale e necessario- ma anche lo sviluppo di tutti i settori economici.

Certamente vogliamo uno sviluppo condiviso, eco-sostenibile e di grande attenzione per le nuove generazioni, uno sviluppo non condizionato da preconcetti e da pregiudizi di sorta.

Confindustria Brindisi c’e’ e sarà sempre presente, con la massima apertura e disponibilità verso tutti coloro che, lavorando con il massimo impegno, vorranno perseguire questa strada”.