Lo Martire: “Con la delibera della giunta rischio di aumento delle tasse, il sindaco dia una spiegazione”

BRINDISI – “Prorogano i termini per pagare le tasse ma poi prevedono la possibilità di aumentarle. Spero proprio che il sindaco Rossi mantenga le sue promesse e diminuisca la tassazione perché con la delibera approvata dalla sua giunta non sembra andare in questa direzione”. Lo afferma la consigliera comunale di Brindisi Popolare Carmela Lo Martire.

“A leggere quella delibera la realtà e le intenzioni del sindaco e della giunta appaiono ben diverse, visto che viene richiamata la nuova Legge di Stabilità che prevede la possibilità per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare tariffe e diritti di cui al capo I del DLgs 15 novembre 1993 n. 507 (cioè l’imposta comunale sulla pubblicita’, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province) addirittura fino al 50%.. Quindi, vengono si prorogati i termini per i suddetti pagamenti ma ciò, solo ed unicamente, al fine di permettere agli uffici la predisposizione degli atti tesi all’aumento delle tasse in oggetto”.

Lo Martire spera in una smentita del sindaco, o ad una risposta ad una richiesta formale da lei presentata il 13 gennaio scorso in cui chiedeva di conoscere, nell’imminenza del Bilancio di Previsione (28.02.2019), i progetti in merito alla tassazione comunale e se fosse corrispondente al vero che la TARI subirà un notevole incremento nella zona industriale anche con riferimento alle piccole unità produttive. “Certo che, se ciò accadesse- conclude – lo scenario che si configura per i commercianti, le piccole imprese e gli artigiani, che di tutto hanno bisogno tranne che di un aumento della pressione fiscale, sarebbe terrificante”.

