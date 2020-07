Matteo Salvini in tour elettorale in Puglia fa tappa a Ceglie Messapica tra applausi e contestazioni/Video

CEGLIE MESSAPICA- Matteo Salvini in tour elettorale in Puglia fa tappa a Ceglie Messapica tra applausi e contestazioni. Il leader della Lega in piazza a Ceglie Messapica per sostenere il candidato sindaco Francesco Locorotondo. Come già accaduto in altre piazze, Salvini stamane ha raccolto applausi ma anche tante contestazioni, il leader non si è fatto remora nel rispondere alle provocazioni. Salvini ha sottolineato l’importanza di arrivare all’appuntamento elettorale compatti sia a livello regionale che quello locale da qui il suo appoggio a Locorotondo. Importante anche l’alleanza con Fitto, con lui, dice Salvini lo schieramento sarà più forte. la giornata del leader della Lega si è conclusa in una masseria del posto dove ha potuto degustare i piatti tipici della nostra terra.

