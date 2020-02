Ministra De Micheli a Brindisi: “Un piano straordinario per il porto, sosterrò i vostri progetti”

BRINDISI – Il porto e il suo sviluppo in vista della decarbonizzazione. Questo l’argomento al centro dell’incontro tra le istituzioni locali e il ministro alle Infrastrutture Paolo De Micheli che nella giornata di oggi è stata in Puglia. La sua ultima tappa è stata a Brindisi dove ha incontrato il sindaco Rossi, presidente dell’Autorità di sistema Ugo Patroni Griffi, i rappresentanti degli operatori portuali, Confindustria e sindacati.

Rossi ha chiesto interventi strutturali per il porto di Brindisi come quelli per Taranto, un’accelerazione per la Zes (zone economica speciale) e per il piano regolatore portuale.

La ministra ha assunto dell’impegni: “Su questa città è in corso un’evoluzione epocale con la decarbonizzazione. In questa città c’è già una progettualità che il ministero deve sostenere. Noi ci siamo, avete un interlocutore. Nella conferenza delle autorità portuali convocata per il 6 febbraio metterò all’ordine del giorno la questione Brindisi. Ho dato la mia disponibilità a sostenere questa progettualità che ha città ha già predisposto”.

