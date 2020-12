Operazione antidroga nel Tarantino, arresti anche nella provincia di Brindisi

TARANTO- Operazione antidroga nel Tarantino, arresti anche a Brindisi, Oria, San Pietro e San Donaci. Sono 22 esecuzione di provvedimenti cautelari, 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, il sequestro preventivo di 3 immobili, 1 attività commerciale, 8 autovetture e una barca da diporto. Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei CC di Taranto, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della Provincia Jonica e della Provincia di Brindisi, nonché in Andria (BT), Potenza, Firenze e Torino, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari restrittive, emesse dal GIP di Lecce, nei confronti di 22 soggetti: 13 da condurre in carcere, 7 da sottoporre agli arresti domiciliari e 2 all’obbligo di presentazione alla P.G. Contestualmente, nei confronti di alcuni degli indagati, verranno eseguiti sequestri preventivi di beni di varia natura del valore complessivo di circa 500 mila euro.

In carcere sono stati condotti: Giangaspare Argentina, di San Marzano di San Giuseppe; Massimo Assanti, di Oria. Pietro Francesco Brescia, di Martina Franca; Manuel Camassa di Martina; Martino Camassa di Martina; Sergio Capilunga di Oria; Daniele Coretti di Taranto; Salvatore Crisafulli di Firenze; Emmanuela Lupoli di Martina; Luigi Marrella di Erchie; Antonio Ruggiero di Oria; Angelo Soloperto; Francesco Soloperto di San Marzano di San Giuseppe.

Ai domiciliari: Benito Clemente, di San Pietro Vernotico; Alessandro Franco di Grottaglie; Vito Pastore di Martina; Antonio Raguso di Martina; Michele Sarli di Potenza; Nicola Sarli di Potenza; Egidio Taurino di Taranto.

Alle operazioni stanno concorrendo militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio, nonché unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno (BA), un contingente dello Squadrone Eliportato CC Cacciatori “Puglia”, e un velivolo ad ala rotante del 6° Elinucleo CC di Bari Palese, per un totale di circa 170 militari.

