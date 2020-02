Parte la campagna elettorale di Salvini in Puglia: “Il centrodestra va unito, serve rinnovamento ma non si esclude un candidato di esperienza”

BRINDISI – L’opificio sociale di Squinzano era pieno di gente, qualcuno è rimasto anche fuori. Parte la campagna elettorale della Lega per le regionali in Puglia.

Parte proprio da questo paese del Salento. Salvini parla, la gente lo applaude a quel suo più volte ripetuto “Prima gli italiani”, dice che verrà in Puglia molto spesso e che intende trascorrere qui le sue vacanze. Sul palco con lui ci sono i dirigenti della Lega in Puglia, c’è anche l’ex senatore dei Conservatori e riformisti Vittoria Zizza, e l’ex di Forza Italia Antonio Scianaro. Al suo fianco il proprietario del Papete Casanova che da anni ormai vive in Puglia.

Il leader della Lega parla un pò di tutto : dell’agricoltura, dell’immigrazione, della droga e della sua contrarietà a genitore 1 e genitore 2. Non si sbilancia ancora sul nome del candidato al governo della Puglia, chiede agli alleati di guardare avanti ma nello stesso tempo non esclude una figura con esperienza. Una cosa è certa, dà per scontata la proposta di un centrodestra unito, su questo non ha dubbi. Su Fitto non dice, ma in quella frase sulla possibilità di figura di esperienza lascia aperto uno spiraglio.

