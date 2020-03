Pd replica a Forza Italia: “Fate sciacallaggio, fidatevi di chi governa il territorio”

BRINDISI – Il segretario del Pd di Brindisi Francesco Cannalire replica a Forza Italia. Pubblichiamo la nota:

“È stupefacente il livello di sciacallaggio politico da parte di Forza Italia Brindisi che si affanna a speculare per inutile visibilità in questo momento in cui dobbiamo necessariamente evitare confusione che rischia di vanificare il lavoro di tanti che ogni giorno combattono per tutti noi una battaglia nuova e dagli esiti non scontati. Il lavoro instancabile di coordinamento svolto dalle Istituzioni come la Prefettura di Brindisi, l’Amministrazione Comunale e la Regione Puglia è fondamentale per cercare di contenere il contagio da coronavirus. È da censurare senza appello l’attacco politico alla massima Autorità territoriale di Governo che in queste ore difficili è impegnata a dare pieno supporto alle amministrazioni comunali. È indecente l’attacco al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che da giorni, seppur in quarantena e per quelle che sono le proprie competenze, sta adottando tutti i possibili provvedimenti per far fronte all’emergenza e ha attivato concretamente, e non con annunci infondati, tutti i contatti con le grandi aziende presenti sul territorio per chiedere un sostegno, accordato, in questa fase delicata. È vergognosa la propaganda politica contro la Regione Puglia e al Presidente Michele Emiliano che sta potenziando con tutte le risorse disponibili il sistema sanitario regionale e che per Brindisi vedrà in questa prima fase l’apertura del laboratorio del Di Summa per analizzare i tamponi dei casi sospetti di coronavirus e l’aumento di ulteriori 20 posti di terapia intensiva all’ospedale Antonio Perrino mediante l’installazione di un prefabbricato modulabile.

Questa battaglia al coronavirus non ha territorialità e ne sono testimonianza i trasferimenti nei vari reparti di terapia intensiva di soggetti gravi su tutto il territorio nazionale ed è evidente che chi fa incomprensibili e inutili battaglie di campanile arreca solo danni.

Spero che i coordinatori territoriali di Forza Italia rinsaviscano in breve tempo e possano dare un contributo concreto alla causa che in certi casi può essere rappresentato dal silenzio e dalla fiducia da riporre in chi ha la vera responsabilità di governare ad ogni livello il territorio”.