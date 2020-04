Primo passo avanti per l’estate, la Regione ammette l’accesso nei lidi per iniziare i lavori

BARI – La Regione Puglia accoglie la richiesta dei balneari e approva l’ordinanza per iniziare i lavori dei lidi. “Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto è ammesso – sancisce l’ordinanza – l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione. E’ fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro”. Si tratta di un primo passo avanti per il futuro degli stabilimenti balneari e parchi acquatici in vista di un’estate con le restrizioni Covid-19.