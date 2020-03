Puglia per la vita dona 30mila chili di viveri, a raccoglie fondi per apparecchiatura per Terapia Intensiva

BRINDISI – Tanti i gesti di solidarietà che si stanno susseguendo in queste ore in tutta Italia per aiutare le famiglie in difficoltà ma anche la sanità pubblica. La fondazione Puglia per la vita, fondata da Albano Carrisi e Massimo Ferrarese, ha già acquistato 15.000 chili di pasta e 15.000 chili di passata di pomodoro che si stanno già distribuendo a diversi depositi Caritas della Puglia. La fondazione ha già contribuito per sostenere l’attività dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e l’acquisto di un’apparecchiatura radiologica portatile digitale per l’esecuzione dei radiogrammi al letto dei pazienti in Terapia Intensiva a causa del COVID19 per l’ospedale Perrino di Brindisi. Sull’acquisto di questa particolare apparecchiatura, si concentra ora l’impegno della onlus con Ferrarese che invita tutti i brindisini a partecipare con un contributo.