Quindici liste, oltre 700 candidati, Emiliano presenta la sua coalizione per le prossime elezioni

BARI- Quindici liste, oltre 700 candidati, Emiliano presenta la sua colazione per le prossime elezioni regionali. “Oltre 700 candidati nelle 15 liste che sostengono la nostra coalizione per la guida della Puglia nei prossimi 5 anni. Non solo è stato rispettato pienamente il rapporto uomo-donna previsto dalla legge, ma in alcuni casi la rappresentanza delle donne è pari al 50%-60%- dice Emiliano- Li ringrazio tutti, per la grande voglia di impegnarsi che stanno dimostrando, per il duro lavoro che ci aspetta, sia nel prossimo mese che nei prossimi 5 anni. Qui ci sono le migliori energie pugliesi”

Ecco l’elenco dei 15 partiti: Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, Sindaco di Puglia, Con, Senso Civico, Pd, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali e Partito Pensiero e Azione. A questi si aggiungono i Repubblicani che appoggiano la coalizione senza una lista propria.

Lista Emiliano Sindaco

Lista Emiliano Sindaco Lista Con Emiliano