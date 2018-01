Raccolta di firme per riaprire l’ospedale di Mesagne

MESAGNE- Raccolta firme per riaprire l’ ospedale San Camillo De Lellis di Mesagne, chiuso già da quattro mesi. L’iniziativa è del movimento giovanile Gioventù Nazionale Mesagne, in collaborazione con Gioventù Nazionale Provincia di Brindisi. I cittadini, domani 14 Gennaio, potranno contribuire con una firma, recandosi al banchetto che sarà posizionato presso la Villa Comunale, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

“Il diritto alle prestazioni sanitarie continua a subire le conseguenze di una politica volta allo smantellamento- dicono gli organizzatori – alla riduzione, ai tagli di fondi e forze. Infatti, la minaccia di chiudere diversi ospedali e reparti è stata messa già in atto. I fondi concessi dal governo centrale alla Regione Puglia, per la sanità, si sono assottigliati e di conseguenza per ottimizzare i costi sono stati chiusi diversi Ospedali e Reparti, con il pericolo di trasferire i pazienti fuori dalla provincia”.

Il San Camillo è un ospedale che, fino al 1 Settembre 2017, contava su un operato efficiente e adeguato. Oggi, la chiusura del San Camillo, grava su tutta la provincia, compreso sull’Ospedale Perrino di Brindisi, ormai sovraffollato e impossibilitato a far fronte a un tale riversamento di persone presso le sue strutture.

Gioventù Nazionale, si è fatta quindi promotrice di una raccolta firme per chiedere la riapertura del San Camillo a Mesagne, ospedale di comunità.

“Noi come Movimento Giovanile, interessati a tutti i problemi che investono il territorio- Giuliana Galasso Presidente di Gioventù Nazionale provincia di Brindisi- riteniamo che questo problema rechi danni ai nostri cittadini e a quelli dei paesi limitrofi. Abbiamo quindi proposto questa iniziativa sulla base di lamentele che ci sono giunte e di promesse non mantenute.”

BrindisiOggi