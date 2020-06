Riapre l’aeroporto del Salento, firmato il decreto

BRINDISI -Da domani 3 giugno riapre l’aeroporto del Salento. Il ministro ai Trasporti Paola De Micheli ha emesso il decreto con il quale riapre gli aeroporti italiani rimasti ancora chiusi per l’emergenza Covid. Tra questi c’è l’aeroporto di Brindisi. La riapertura coincide con il via libera agli spostamenti interregionali senza obbligo di quarantena per chi viene in Puglia. Aeroporto di Puglia è a lavoro per riattivare i voli e i collegamenti con le compagnie, per ora EasyJet ha riconfermato quasi tutti i collegamenti a partire da luglio: da Brindisi per Basilea (dal 1° luglio); Milano MXP (dal 1° luglio);Parigi Orly (dal 22 luglio); Venezia (dal 2 luglio).