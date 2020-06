OSTUNI- Rifiuti speciali non pericolosi stoccati su un’area demaniale, scatta il sequestro. Gli uomini della Capitaneria di Porto unitamente alla polizia Locale di Ostuni ed il tecnico Arpa Puglia Dap hanno scoperto lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi su di un’aerea demaniale in cocessione nel porto di Villanova, marina di Ostuni. In particolare su questo terreno erano state stoccate 8 traversine ferroviarie in calcestruzzo armato con supporti di metallo arrugginito. Su disposizione del pm di turno l’area è stata sottoposta a sequestro.

