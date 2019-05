Risultati in Puglia, Vitali: “D’Attis, Damiani e Sisto hanno affossato Forza Italia”, chieste le dimissioni

BRINDISI – Resa dei conti in Forza Italia dopo il risultato delle Europee e delle amministrative in Puglia. IL senatore Luigi Vitali, ex segretario regionale del partito azzurro, non la manda a dire e attacca l’attuale segreteria. “Qualcuno aveva detto che D’Attis, Damiani e Sisto stavano facendo un lavoro eccellente a Bari e in Puglia- scrive Vitali – Aveva ragione. Bari persa 70 a 30 ed alle europee FI all’11% (meno 9 punti rispetto alle politiche del 2018)”

“Per affossare Forza Italia in Puglia sarebbe bastato D’Attis – continua Vitali -Ma quel qualcuno per non sbagliare gli ha affiancato Damiani e Sisto. Ottime scelte. Ora al prossimo giro possono puntare all’estinzione”.

A rincarare la dose, l’ex segretario provinciale di Forza Itala Brindisi Antonio Andrisano, braccio destro di Vitali. L’avvocato di Francavilla durante la diretta elettorale di Telerama ha chiesto le dimissioni della segreteria regionale e delle segreterie provinciali di Bari e Lecce.