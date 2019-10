Riunione tra i presidenti dei consigli comunali delle province di Brindisi e Lecce: strategie comuni

TREPUZZI- I presidente dei consigli comunale della provincia di Brindisi e di Lecce si uniscono per rilanciare il ruolo delle assemblee elettive e dei loro presidenti. Si è tenuto martedì 15 ottobre, nell’aula consiliare di Trepuzzi il primo tavolo tecnico organizzato da un gruppo di Presidenti del Consiglio Comunale della Provincia di Lecce e di Brindisi. L’obiettivo del gruppo promotore è di istituire un tavolo di coordinamento interprovinciale, aperto a tutti i presidenti del Consiglio dei Comuni non capoluogo dei Comuni delle Province di Lecce e Brindisi per attivare un confronto continuativo e costante che consenta di rilanciare il ruolo delle assemblee elettive e la centralità dei loro Presidenti, seconde cariche istituzionali dopo i sindaci. Contemporaneamente sarà avviata una fase di interlocuzione con ANCI Puglia perché sia attivato a livello regionale, così come previsto dall’Art. 16 dello Statuto dell’ANCI, il Coordinamento Regionale dei Presidenti dei Consigli Comunali e la presenza di un suo delegato nel direttivo Anci. Il tavolo di coordinamento sarà anche l’occasione per approfondire argomenti di interesse generale riguardanti iniziative di tipo popolare (es. fusione dei comuni), riforme istituzionali (es. legge sulle autonomie), il benessere e bene comune (ambiente, salute, acqua, etc.) e condividere buone pratiche e soluzioni procedurali rispetto ai regolamenti, al funzionamento dell’assemblea, l’utilizzo dei beni comuni, alla formazione tecnico-amministrativa dei consiglieri e dei giovani, alle prospettive e alle forme di partecipazione dei cittadini alla vita delle assemblee elettive comunali. Il gruppo promotore, che ha designato come portavoce il Presidente del CC di Trepuzzi Alessandro Capodieci, è composto da: Mino Solazzo, Presidente del C.C. del Comune di Squinzano, Simona Rizzo, Presidente C.C. del Comune di Novoli, Francesco Cantoro, Presidente C.C. del Comune di Campi Salentina, Alessandro Capodieci, Presidente C.C. del Comune di Trepuzzi, Chiara Centonze, Presidente C.C. del Comune di Monteroni, Andrea Giuranna, Presidente C.C. del Comune di Nardò, Antonio Miglietta, Presidente C.C. del Comune di Torchiarolo, Gabriele Argentieri, Presidente C.C. del Comune di Latiano, Gianmario De Nitto, Presidente Consiglio Unione dei Comuni Nord Salento. Ha dato la sua adesione anche Ivan Volpe, Presidente del C.C. del Comune di Erchie.