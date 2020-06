Rossi di sera, un tuffo nel buon vino con i sapori della Puglia

BRINDISI – Un tuffo nei rossi di Cantine Risveglio accompagnati dai sapori della Puglia. “Rossi di Sera” è la Masterclass dei vini di Cantine Risveglio che si terrà giovedì 2 luglio presso il wine bar Barrique in via Raffaele Rubini a Brindisi. Una rassegna sui rossi della storica cantina brindisina che negli ultimi anni dopo il successo del Negroamaro “72100”, ha presentato al pubblico enoico il SUSÙ, susumaniello in purezza, insieme ad ENEO e la PECORA NERA. A raccontare e guidare la degustazione, due eccellenti addetti al settore: il degustatore Enzo Scivetti e l’enologo Mourad Ouada.

Accompagneranno la degustazione i formaggi stagionati tipici pugliesi e i salumi dell’azienda Santoro. Start ore 21,00