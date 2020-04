Sospese tutte le attività sanitarie non urgenti, attivati i servizi on line per prenotazioni e ticket

BRINDISI- Sospese tutte le attività sanitarie non urgenti sino al 20 aprile, attivi i servizi on line. Considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da coronavirus Covid-19 e i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera e ambulatoriale, al fine di ridurre il rischio di contagio in condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario, fino al 20 aprile 2020 sono sospese in via straordinaria tutte le attività sanitarie non urgenti nelle strutture pubbliche della regione Puglia.

Si ribadisce di NON presentarsi presso gli sportelli CUP delle strutture, per prenotare visite con codice U e B è possibile chiamare il numero dedicato 0831 537700.

Prenotazioni o disdette possono essere effettuate anche tramite il call center 800 888 388 attivo dalle 8.00 alle 19.00 oppure on line tramite il sito aziendale Asl Brindisi collegandosi a questo link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi “SERVIZI ONLINE” anche per il pagamento del ticket.

BrindisiOggi