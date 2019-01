Spaccio di droga e vandali nel Cesare Braico, dopo la segnalazione dei carabinieri il sindaco chiude il parco di notte

BRINDISI – Spaccio di droga nella notte al parco Cesare Braico, il sindaco dispone la chiusura del parco pubblico durante la notte. Sono stati i carabinieri di Brindisi ha segnalare all’amministrazione comunale la necessità di un intervento sugli orari di apertura del Cesare Braico. Diventato da anni luogo di ritrovo per ragazzi anche minorenni nelle ore notturne con atti vandalici ma anche con l’ipotesi che all’interno della struttura possa girare della droga. Le preoccupazione erano stato più volte denunciate anche dal preside dell’istituto Alberghiero Pertini che si trova all’interno del parco, solo lo scorso anno qualcuno gettò delle pietre e delle bottiglie contro la finestra di un’aula mentre i ragazzi facevano le lezione. Per non parlare poi dell’edificio fatiscente e a rischio crollo che si trova a ridosso della scuola, in passato anche teatro di una violenza sessuale nei confronti di un ragazzino. Si tratta dell’ex edificio in cui venivano fatti negli anni 80 i vaccini, ora abbandonato e quasi distrutto diventato covo di bande di ragazzini. Eppure anni fa il commissario straordinario firmò un’ordinanza di abbattimento di questo rudere. Ma allo stato attuale a parte aver murato gli ingressi, puntualmente riaperti, la strutture è sempre lì. Il sindaco Riccardo Rossi accolta la richiesta dei carabinieri ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura del parco da mezzanotte alle 6 durante i mesi di ora legale, e dalle 22 alle 6 nel periodo dell’ora solare.

