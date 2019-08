Sparatoria e incendio di tre auto, svolta nelle indagini: arresti lampo

FASANO – Svolta nelle indagini relative alla sparatoria di venerdì sera in contrada Matarano a Fasano, nel corso della quale erano state bruciate anche tre autovetture. I carabinieri della compagnia di Fasano in 24 ore hanno ricostruito i fatti e arrestato i presunti responsabili.

Impiegati anche l’Aliquota di Pronto Impiego antiterrorismo di Brindisi, nonché lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia di stanza in Jacotenente (FG) e un velivolo del Nucleo Elicotteri di Bari.

I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo domani mattina, 5 agosto 2019, alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale di Brindisi.

I reati per cui si procede vanno dal tentato omicidio, al porto abusivo di armi clandestine, esplosioni pericolose, danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento aggravato, rapina aggravata dalla violazione di domicilio, rissa e lesioni aggravate.

I fatti si sono verificati venerdì scorso quando un Suv è sopraggiunto a casa di G.A. di 57 anni. Qualcuno ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro l’abitazione popolare dell’uomo, e poi sono state bruciate tre autovetture appartenenti alla sua famiglia che erano parcheggiate nel cortile.