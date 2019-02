Stasera nuova esibizione dei Boomdabash a Sanremo: l’appello: “Ragazzi votateci, ecco come fare”,

SANREMO – Risalgono sul palco di Sanremo questa sera i Boomdabash. Seconda esibizione a questo festival per la band mesagnese dopo il successo della prima serata. La loro canzone Per un milione è stata tra le più trasmesse in questi giorni nelle radio italiane. Biggie Bash e gli altri invitano tutto il Salento e la Puglia a votare per loro. Questa sera si potrà votare per tutta la trasmissione indicando il codice di televoto. Ecco il loro appello in un video

https://www.facebook.com/boomdabashsound/videos/371820003607283/