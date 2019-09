Talìa presenta un corto realizzato con gli studenti e lancia il corso per la formazione degli attori

L’Assessore Pinto ha dichiarato che il sostegno del Comune di Brindisi, partner del progetto formativo, non è solo formale, ma credendo fermamente nel valore culturale della proposta, l’ente offrirà tutta la collaborazione possibile affinché si possano raggiungere i migliori risultati possibili.

La dott.ssa Taveri per l’Associazione Profeta, capofila della rete progettuale, ha spiegato che il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 20 soggetti che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, di età non superiore ai 35 anni, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in un Comune della regione Puglia. Il progetto coinvolge numerosi partner tra cui teatri nazionali, associazioni locali ed enti pubblici di settore.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.associazioneprofeta.it o da ritirare presso la sede dell’Associazione PROFETA sita in via Perrino n° 56, Brindisi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure dalle 14,00 alle 16,00.

Le domande compilate integralmente e complete della documentazione necessaria (Dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.), rilasciata dal centro territoriale per l’impiego, documento di identità, codice fiscale e informativa sulla privacy) dovranno pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16,00 del giorno 25 ottobre 2019. A seguire è prevista una prova selettiva di ammissione che consiste nella lettura di un brano e l’esecuzione di un monologo.