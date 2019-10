Tecnomessapia fallisce, 140 lavoratori a casa, Fiom Cgil: “Non saranno lasciati soli”

CEGLIE MESSAPICA – La Tecnomessapia ha dichiarato il suo fallimento: 140 lavoratori senza più un posto di lavoro. La FIOM CGIL Brindisi attraverso il suo segretario Angelo Leo interviene su questa annosa vertenza: “La Fiom ha sostenuto con convinzione la battaglia di ricollocazione degli oltre 140 lavoratori con lunga esperienza professionale in campo aeronautico. Lavoratori provenienti in maggioranza dalla città di Ceglie Messapica che avevano sfiorato quasi le 400 unità nel periodo di maggiore attività, costituendo per l’economia della cittadina messapica una importante fonte di entrata. Le ragioni del fallimento ricadono interamente sulle responsabilità aziendali e sui rapporti di selvaggia concorrenza delle altre aziende simili ( in sostanza prestatori di manodopera) per le grandi committenze pubblico-private”.

I lavoratori della TECNOMESSAPIA sono le sole vittime di questa tragedia sociale preannunciata. La FIOM ricorda di aver fortemente richiesto un tavolo della task Force regionale Puglia, e di aver proposto prima in solitaria e poi successivamente accettata anche con qualche mal di pancia dagli altri, un bacino delle competenze da cui potessero attingere tutte le aziende del settore per le loro assunzioni con criteri oggettivi quale l’anzianità professionale per sconfiggere quel odioso caporalato nel settore industriale metalmeccanico gestito dai faccendieri delle assunzioni. Più volte Leo Caroli, presidente della task Force Regione Puglia, ha convocato le Organizzazioni Sindacali, i lavoratori ed il consorzio aerospaziale pugliese per invitarli ad assorbire questa preziosa manodopera, ma purtroppo con scarsi risultati. In ogni caso la FIOM non desiste, non lascerà mai soli i lavoratori e chiede che anche altri settori metalmeccanici si attivino per la ricollocazione e la formazione professionale di questi lavoratori oggi purtroppo in regime di NASPI. Per questa ragione e per la rivendicazione delle spettanze pregresse ( TFR, ed altro) dei lavoratori ex dipendenti della TECNOMESSAPIA, la FIOM ha attivato il suo ufficio legale ha convocando i lavoratori lunedì 7 ottobre alle ore 18 nella sede della CGIL di Ceglie Messapica.