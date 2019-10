Toni Servillo a Brindisi: “Ragazzi lasciate il telefonino, il talento non basta serve la cultura”

BRINDISI – Tre giorni di cinema e teatro: 80 produttori di nazionalità diverse in giro per Brindisi, con visite anche a Mesagne ed a Ostuni. Si è conclusa ieri sera la decima edizione dell’Apulia film forum organizzata a Brindisi dall’Apulia film commission. Un’opportunità per conoscere il territorio e l’occasione per la programmazione dei nuovi film che vedranno la Puglia come scenario di set cinematografici nella prossima stagione.

Grande successo per le serate gratuite al Nuovo teatro Verdi che sabato ha ospitato il regista e attore Sergio Rubini, e ieri sera Toni Servillo. A seguire poi la visione di due dei loro film. Servillo ha parlato di teatro, ma ha parlato soprattutto di cultura, della necessità di sapere e conoscere soprattutto per i più giovani. Il suo appello a lasciare il cellullare e a dedicarsi allo studio che rende forti, bravi e aiuta a far esplodere il talento, perchè questo solo non basta. BrindisiOggi lo ha incontrato qualche momento prima che salisse sul palco.