Torna il cinema all’aperto, ecco tutti i film da guardare sotto le stelle

BRINDISI- Torna la magia del cinema d’estate, a Brindisi, e il luogo che la ospiterà è sempre l’Arena Eden, lo spazio dedicato alle proiezioni nel rione Bozzano (viale Francia, 2 – angolo via Gibilterra): un ottimo compromesso per gustarsi film sotto le stelle e difendersi dal caldo estivo. La rassegna dell’Arena Eden è una delle iniziative, ormai tradizionali, che più contribuiscono a rendere vitali le notti brindisine per chi rimane in città d’estate. È prevista l’assegnazione dei posti in modo da assicurare il distanziamento sociale in conformità con le linee guida nazionali e i protocolli regionali. Al costo di 3 euro a biglietto, tutte le sere sarà possibile assistere a film della recente stagione cinematografica, dal 25 giugno al 31 luglio (spettacolo unico ore 21) e dall’1 al 30 agosto (doppio spettacolo ore 20.15 e 22.15). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film sfuggito durante la singolare stagione invernale, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme in questa estate post-Covid: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Vi aspettiamo numerosi. Info 347 3691031.

Di seguito, tutti i film in programma:

GIUGNO 2020

25-26

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

di Chris Sanders, con Harrison Ford, Karen Gillan e Dan Stevens

27-28

JOKER

di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz

29-30

C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD

di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino

LUGLIO 2020

1 – 2

VIVERE

di Francesca Archibugi, con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini

3 – 4 – 5

PRIMO NATALE

di e con Ficarra e Picone, e con Massimo Popolizio

6 – 7

PICCOLE DONNE

di Greta Gerwig, con Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet

8 – 9

ME CONTRO TE

di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone, Michele Savoia

10 – 11 – 12

TOLO TOLO

di Checco Zalone, con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré e Nassor Said Birya

13 – 14

L’UFFICIALE E LA SPIA

di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric

15 – 16

SONIC – IL FILM

di Jeff Fowler, con James Marsden, Ben Schwartz e Jim Carrey

17 – 18 – 19

MARTIN EDEN

di Pietro Marcello, con Luca Marinelli, Jessica Cressy e Vincenzo Nemolato

20 – 21

L’UOMO DEL LABIRINTO

di Donato Carrisi, con Toni Servillo, Dustin Hoffman e Valentina Bellè

22 – 23

DOLITTLE

di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent e Jessie Buckley

24 – 25 – 26

CENA CON DELITTO

di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e Ana De Armas

27 – 28

PARASITE

di Bong Joon Ho, con Hye-jin Jang e Kang-ho Song

29 – 30

LA DEA FORTUNA

di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca

31

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO

di e con Alessandro Siani, e con Stefania Spampinato e Giovanni Esposito



AGOSTO 2020

1 – 2

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO

di e con Alessandro Siani, e con Stefania Spampinato e Giovanni Esposito

3 – 4

IL PROFESSORE E IL PAZZO

di P.B. Shemran, con Mel Gibson e Sean Penn

5 – 6

TOY STORY 4

di Josh Cooley, con le voci italiane di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi e Cinzia De Carolis

7 – 8 – 9

18 REGALI

di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini ed Edoardo Leo

10 – 11

IL MISTERO HENRI PICK

di Rémi Bezançon, con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz e Bastien Bouillon

12 – 13

MALEFICENT 2: SIGNORA DEL MALE

di Joachim Rønning, con Angelina Jolie, Michelle Pferiffer ed Elle Fanning

14 – 15 – 16

ODIO L’ESTATE

di Massimo Venier, con Aldo Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino e Carlotta Natoli

17 – 18

THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA

di Lulu Wang, con Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen, Lu Hong

19 – 20

FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE

di Chris Buck e Jennifer Lee, con le voci italiane di Serena Rossi, Enrico Brignano e Serena Autieri

21 – 22 – 23

L’INGANNO PERFETTO

di Bill Condon, con Helen Mirren, Ian McKellen e Jim Carter

24 – 25

SORRY WE MISSED YOU

di Ken Loach, con Kris Hitchen, Debbie Honeywood e Rhys Stone

26 – 27

TUTTAPPOSTO

di Gianni Costantino, con Luca Zingaretti, Monica Guerritore e Ninni Bruschetta

28 – 29 – 30

FIGLI

di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Stefano Fresi