Torneo di burraco di beneficenza a Sant’Elia: con il ricavato un defibrillatore e una porta dal calcio per parco Buscicchio

BRINDISI – Un torneo di burraco di beneficenza per acquistare un defibrillatore da installare al parco Buscicchio di Sant’Elia. Continua l’azione di ricostruzione del parco da parte di alcuni cittadini che attraverso le varie associazioni collaborano per dare il proprio contributo alla comunità . Il torneo di burraco, al quale tutti sono invitati, si terrà lunedì 5 agosto con inizio alle 20,30 presso il centro polisportivo Buscicchio in via Mantegna al quartiere Sant’Elia. Con il ricavato non sarà solo acquistato un defibrillatore ma anche una porta per il campo da calcetto ed altra attrezzatura per il parco. L’iniziativa è organizzata dal comitato di quartiere Sant’Elia con la collaborazione di altre associazione culturali e di volontariato cittadine. Lo scopo è quello di attrezzare il parco affinchè diventi punto di riferimento per i giovani del quartiere. Il comitato Sant’Elia da tempo si impegna in questa attività.