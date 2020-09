Una borsa di studio in memoria di Paolo Puricella, giovane odontoiatra scomparso

SAN PANCRAZIO SALENTINO- Una borsa di studio in memoria del giovane odontoiatra scomparso. La Giunta comunale di San Pancrazio Salentino ha approvato l’istituzione della I Edizione della Borsa di Studio ‘Paolo Puricella’ dedicata al dott. Paolo Puricella, giovane odontoiatra sampancraziese prematuramente scomparso, membro attivo nella vita associazionistica locale e di volontariato nonché apprezzato musicista nel gruppo di musica popolare ‘Li Strittuli’. La Borsa di studio, del valore di 600 euro , è destinata a tutti i giovani residenti a San Pancrazio Salentino che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola media superiore di secondo grado con votazione finale non inferiore a 95/100 e che intendano iniziare il percorso universitario. Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio i cittadini residenti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado nell’a.s. 2019/2020, ottenendo una votazione finale non inferiore a 95/100 e che intendano intraprendere il percorso universitario. Criteri di valutazione sono i seguenti: voto del diploma, Isee, partecipazione al mondo associazionistico. Gli interessati dovranno presentare domanda a mani o a mezzo e-mail e/o pec, all’indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 26.10.2020.

La domanda va presentata utilizzando il modello allegato di seguito, debitamente sottoscritto, unitamente a copia del documento di identità, del diploma e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio Politiche Giovanili dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ai numeri 0831/660211 o 0831/660216. Modello per l’istanza: istanza-1 BrindisiOggi