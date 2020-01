Il vento non ferma i coraggiosi: in tanti per il tuffo di Capodanno

BRINDISI – Gli iscritti erano 190 (di cui 35 donne e 12 minori dai 3 ai 15 anni) ma solo i più coraggiosi hanno fatto il bagno. Il vento di questo primo giorno dell’anno ha reso la temperatura al quanto pungente nonostante il bel sole. Tanto divertimento questa mattina alla Conca per il famoso tuffo di Capodanno, ormai diventato famoso in tutta la Puglia e non solo con partecipanti che arrivano anche da altre parti del mondo. L’edizione di quest’anno organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con il partenariato di DealGroup Brindisi, il Patrocinio del Comune di Brindisi e la Collaborazione di “PuliamoIlMare” Brindisi rappresentato da Alessandro Barba, ha raggiunto il record dei partecipanti. Sugli scogli e poi nelle acque della Conca presente anche coppia newyorkese formata da Danka Pinkosova e Michael Gebhard . Presenza a stelle e strisce anche quella del texano Heath Melrose. Ai tre si è registrato l’arrivo sulla litoranea brindisina direttamente da Cracovia del 42enne polacco Remigius Pyszka.

Un’ iniziativa senza scopo di lucro e da sempre legata alla solidarietà, con il sostegno anche da parte di semplici simpatizzanti non tuffatori, cittadini generosi, negozianti e aziende aderenti alla causa per l’obiettivo solidale di questa edizione: raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione ONLUS “Banco Farmaceutico”, ossia a tutti quei brindisini che non possono curarsi per ragioni economiche, permettendo quindi l’acquisto dei farmaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura dei bisognosi e per lo svolgimento di attività di ricerca sulla povertà sanitaria.

È proseguito con stima e allegria il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio che dura ormai da 4 anni. Ufficializzato l’avvio dell’iter per la sottoscrizione di un “Patto di Amicizia” istituzionale da parte del Comune della città toscana e di quello adriatico con l’impegno dei rispettivi Assessorati allo Sport. Intesa che potrebbe tornare utile a Brindisi ai fini turistici. I responsabili della Asd Escape Tuscany Triathlon che organizzano l’evento in toscana per il 9° anno consecutivo e hanno ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia col motto “Hai Freddo?…STAY HOME”, hanno consolidato gemellaggio e patto.

A partire dalle ore 11:00 il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti hanno voluto provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno ed il “Brindisi” finale come un augurio per il nuovo anno. A conclusione e come forma di ringraziamento a tutti i partecipanti ed al pubblico intervenuto, tra i presenti sono stati sorteggiati simpatici premi e gadgets offerti spontaneamente da negozianti e artigiani di Brindisi, sempre per raccogliere fondi per il “Banco Farmaceutico”.