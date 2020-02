Voli, raddoppiati i collegamenti Brindisi-Londra

BRINDISI- La British Airways continua ad ampliare la propria offerta di voli sulla Puglia. Anche per quest’anno, grazie anche al grande successo che riscuote la nostra regione a livello internazionale, come testimoniato dagli ottimi risultati ottenuti la scorsa settimana alla BIT di Milano, una delle prime e più prestigiose compagnie aeree al mondo, ha confermato il collegamento Brindisi-Londra Heathrow e raddoppiato le frequenze. Per la Summer 2020 infatti, a partire dal 23 maggio fino al 26 settembre, si volerà tra Brindisi e Londra ogni fine settimana (sabato e domenica), il martedì e il mercoledì.

“La conferma del volo e il raddoppio delle frequenze da parte di British Airways – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – sono la testimonianza del grande lavoro di internazionalizzazione del network, chiaramente delineata nel Piano Strategico della Società, che Aeroporti di Puglia sta portando avanti di concerto con la Regione Puglia e tutte le Agenzie pugliesi di promozione. Il brand ‘Puglia’ si sta consolidando nel corso degli anni e diventa sempre più attrattore di eccellenze anche in campo aeronautico. Al contempo, la nostra rete aeroportuale continua a migliorare le sue performance in termini di qualità delle strutture e dei servizi offerti. L’aeroporto del Salento, infatti si prepara ad accogliere star internazionali, che sbarcheranno a Brindisi in occasione di uno dei più importanti eventi che vedranno la Puglia protagonista dell’estate 2020, la sfilata di Dior a Lecce. Un fattore di prestigio per una regione – ha continuato Onesti – che negli ultimi anni ha incantato milioni di turisti attraverso il mare, l’architettura, la bellezza dei paesaggi e la storia dei suoi territori. Il doppio collegamento con Londra infine, agevola la capacità di mobilità dalla nostra terra attraverso un collegamento diretto ad uno degli hub più importanti a livello europeo e mondiale”. Grazie al nuovo volo, infatti, Brindisi migliora i collegamenti con Londra e soprattutto con il principale aeroporto del Regno Unito. Questo raddoppio avvicina ancor più l’area Sud Est del Paese a tutto il mondo, grazie al network globale di British Airways e dei suoi partner commerciali. Heathrow è il primo hub europeo per numero di passeggeri con indubbi vantaggi sul piano delle prosecuzioni intercontinentali e internazionali. La rotta con il raddoppio delle frequenze settimanali, si aggiunge a quelle già operate dallo stesso vettore tra Bari e l’aeroporto di Londra Gatwick.

