BRINDISI-Covid, la provincia di Brindisi prima in Puglia per vaccinazioni pediatriche. Prosegue la vaccinazione per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni in punti dedicati con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. Nella Asl di Brindisi, al 30 dicembre, sono 4.821 le dosi di vaccino anti Covid somministrate a bambini tra i 5 e gli 11 anni. Un dato che pone la provincia di Brindisi al primo posto a livello regionale con il 22 per cento di copertura vaccinale su una platea di 22.000 bambini.

L’accesso ai centri è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

Dalle ore 14 del 3 gennaio, per le sedi di Brindisi-PalaVinci e Fasano-Conforama, sarà possibile anche prenotare tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o il sito regionale “La Puglia ti vaccina”.

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell’altro genitore.

Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid.

A Fasano dal 3 gennaio le vaccinazioni pediatriche non si svolgeranno più nella scuola Bianco-Pascoli ma nell’hub di Conforama allestito nel centro commerciale.

