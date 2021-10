A Cisternino vince Pd con 5Stelle: Enzo Perrini il nuovo sindaco

CISTERNINO -A Cisternino vince il candidato del centrosinistra con l’alleanza con il movimento 5Stelle. Enzo Perrini, già presidente del consiglio comunale, è stato eletto sindaco con il 63,71 per cento. Era sceso in campo con la lista civica “Idea Comune Enzo Perrini sindaco” dove erano candidati esponenti del Partito democratico, Italia Viva, Con Emiliano e Movimento 5Stelle. Secondo arriva Martino Saponaro il candidato di Forza Italia e Lega che raggiunge il 23 per cento, non va oltre il 13 per cento Mario Saponaro, candidato di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo era consigliere comunale uscente indipendente, ex assessore al Turismo e presidente dell’associazione “Borghi più della Puglia”.