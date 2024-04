A San Michele Salentino, domenica sfilata di cavalli e sbandieratori

SAN MICHELE SALENTINO- L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, in collaborazione con la Scuderia Bellanova Gioacchino Srl, insieme a Ivana e Giuseppe, organizza l’attesissima sfilata di cavalli in onore di San Michele Arcangelo. L’evento si terrà domenica 28 aprile 2024, con inizio alle ore 09.00 presso il Campo Sportivo nei pressi della dimora di Gioacchino.

La manifestazione, tanto attesa quanto amata dalla comunità, è volta a celebrare non solo la figura del Santo Patrono, ma anche l’eleganza e la nobiltà dei nostri amici equini. Grazie alla generosa partecipazione delle scuderie provenienti da ogni angolo della Puglia, potremo ammirare una varietà di razze equestri, accompagnate da cavalieri esperti, mastri sellai e palafrenieri, che sfileranno con orgoglio lungo le vie di San Michele Salentino. La sfilata verrà aperta dal Gruppo Sbandieratori e Musici “Rione Lama” di Oria. Si tratta di un gruppo che opera da 30 anni con un nutrito numero di suonatori di tamburo e di trombe e di sbandieratori, tutti rigorosamente in costume d’epoca.

I carretti e i “traìni” dipinti e decorati a mano aggiungeranno un tocco di tradizione e colore a questa giornata straordinaria, che promette di essere ricca di emozioni e spettacoli per tutte le età. In particolare, i più giovani avranno l’opportunità di avvicinarsi e ammirare da vicino questi nobili animali, imparando a conoscerne le caratteristiche e l’importanza nella nostra storia e cultura.

Rimane anche forte il ricordo del passaggio da San Michele Salentino della squadriglia della Scuola di Cavalleria di Lecce avvenuto ad ottobre dello scorso anno per festeggiare i 200 anni di costituzione di questa scuola dell’Esercito Italiano. In quella occasione furono le scolaresche del paese a salutare i militari e i loro bellissimi cavalli.

Il percorso della sfilata attraverserà le strade del paese, culminando in piazza Matera, zona 167, dove è previsto l’arrivo intorno alle 12.30. Qui, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di celebrare insieme la bellezza e la maestosità dei cavalli, rendendo omaggio al nostro Santo Patrono e all’impegno instancabile della famiglia Bellanova nell’organizzazione di questo straordinario evento.

Questa sfilata non è solo un momento di festa e gioia, ma anche un’occasione preziosa per immergersi nelle tradizioni salentine, riscoprendo le radici profonde della nostra cultura e vivendo un’esperienza unica e indimenticabile.