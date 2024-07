A tre settimane dall’azzeramento della giunta, nominati due assessori e assegnate tutte le deleghe

BRINDISI- A tre settimane dall’azzeramento della giunta questa mattina il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, che aveva già nominato sette assessori su nove il 12luglio scorso, ha ufficializzato l’intesa politica raggiunta con Fratelli D’Italia. Dall’accordo sono emersi i nomi dei due nuovi assessori che entreranno nell’esecutivo in quota a Fratelli D’Italia: Giuliana Tedesco, che sarà anche vicesindaco con delega all’urbanistica e Antonio Pisanelli (pubblica istruzione). Questa mattina c’è stata, così, l’assegnazione definitiva delle deleghe ai componenti della nuova giunta, nominati oltre due settimane fa senza i settori di competenza. Dell’esecutivo fanno parte tre assessori di Forza Italia, Livia Antonucci (ambiente), Caterina Cozzolino (bilancio) e Cosimo Elmo (lavori pubblici). In quota Lega, Ercole Saponaro (servizi sociali). Due saranno gli assessori della lista Marchionna Sindaco: Teodoro Scarano (sport e servizi anagrafici) e Daniela Maglie (affari legali e risorse umane). Per ‘La Casa dei Moderati’ l’assessore Mario Sciscio li avrà le deleghe alle attività produttive. “Oggi la crisi politica si è definitivamente chiusa, anche se ora incombe – si legge in una nota del sindaco Marchionna -innanzitutto su me e poi anche sugli assessori e sui consiglieri comunali il compito di recuperare rapidamente una grande capacità di iniziativa politica e amministrativa”. “Formulo a tutti i nuovi membri della giunta comunale i più fervidi auguri di buon lavoro e di un pressante e diuturno impegno in favore della nostra città, spronandoli – ha concluso- ad avere un atteggiamento di grande apertura e disponibilità verso le proposte e le iniziative di tutti i consiglieri comunali, siano essi di maggioranza o di opposizione”.