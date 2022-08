Abbandono di rifiuti per strada, gli incivili non si arrendono ed usano via Sicilia come discarica

BRINDISI- Abbandono incontrollato di rifiuti in città, nonostante le telecamere ed i controlli gli incivili la fanno da padrone. Sempre più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che si lamentano dei rifiuti ingombranti abbandonati per strada nonostante esista un servizio di ritiro gratuito da parte di Ecotecnica. Questa volta la segnalazione arriva da un residente del rione Commenda. La foto inviataci mostra chiaramente lo stato di degrado in via Sicilia angolo via Piemonte. Mobilia ed elettrodomestici abbandonati per strada. Il fenomeno dell’abbandono, invece, è talmente diffuso da aver fatto colare a picco l’indice di raccolta differenziata, uno dei principali indicatori di riferimento per la definizione dello stato di gestione dei rifiuti urbani, e che incide pesantemente sul pagamento dell’Ecotassa. Più si differenzia e meno si paga. Ogni anno viene stilata una classifica in base alla percentuale di raccolta per usufruire dei benefici, la percentuale deve superare il 65 per cento. Lo scorso anno sono stati 11 i comuni della provincia di Brindisi a superare il traguardo secondo il 13esimo rapporto di Legambiente Puglia.

