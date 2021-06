Accademia di Belle Arti di Lecce premiate Piccarreta e Simonetta Dellomonaco

LECCE – Si svolgerà giovedì 24 giugno, a partire dalle ore 18.00, la cerimonia di inaugurazione del 60esimo anniversario dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, presso la sede di via Libertini del capoluogo salentino.

Tra gli ospiti la nota artista a livello internazionale Marinella Senatore, che nelle sue installazioni dà grande rilevanza all’uso delle luminarie salentine, la quale terrà una Lectio Magistralis sull’arte partecipata caratterizzata da un mix di discipline diverse quali arti visive, danza e teatro mettendo al centro il corpo.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti-covid, dopo i saluti dell’assessore Regionale all’Università Sebastiano Leo e del direttore generale del ministero Università e Ricerca Gianluca Cerracchio, prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa di ABA Lecce con l’Università delle Arti di Tirana alla presenza del Rettore Kastriot Caushi e del Preside Artan Peqini.

Seguirà la tradizionale cerimonia di conferimento del titolo di accademico d’onore. A ricevere il titolo, quest’anno, saranno il Segretario Regionale del MiC Puglia arch. Maria Piccarreta e Apulia Film Commission con il suo Presidente arch. Simonetta Dellomonaco.

“Ospitare la Lectio di una artista italiana di fama internazionale il cui focus è una riflessione sulla partecipazione caratteristica della contemporaneità è il miglior messaggio che potevamo consegnare ai nostri allievi. – afferma il Presidente dell’Aba Lecce Nicola Ciracì – L’autorevolezza degli Accademici d’onore dimostra come ABA ha capacità di costruire reti culturali con istituzioni come le Sovrintendenze e Apulia Film Commission”.

“La nostra è una offerta didattica innovativa e in evoluzione che permette a tutti i nostri allievi di professionalizzarsi e inserirsi nel mondo del lavoro con successo. – prosegue il Direttore dell’Aba Lecce Nunzio Fiore – Obiettivi futuri, riapertura della biblioteca e della galleria espositiva, digitalizzazione di tutti i servizi agli studenti tramite il Consorzio CINECA, un forte progetto di rilancio della mobilità Erasmus per docenti e studenti e la creazione di nuovi rapporti internazionali come quello con l’Università delle Arti di Tirana”.

Sarà anche consegnata all’Associazione degli studenti cinesi di Lecce una Laurea honoris causa alla memoria del giovane Deng Ruixiang, scomparso lo scorso marzo. Condurrà l’evento Giuseppe Vernaleone e le musiche verranno curate dal Conservatorio Tito Schipa.