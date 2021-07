Ad Anni 20 questa sera su Rai 2 il racconto da Brindisi “sull’inferno dei braccianti”

BRINDISI – La storia di Camara e degli altri ragazzi immigrati che arrivano in Puglia per lavorare nei campi. E’ stato girato a Brindisi il servizio che andrà in onda questa sera alla trasmissione Anni 20 su Rai 2. Giorgia Meloni sarà l’ospite speciale della puntata di oggi in onda mercoledì 14 luglio alle 23 su Rai2. Dopo la copertina sulle “Notti Magiche”, la conduttrice Francesca Parisella e l’editorialista Alessandro Giuli commenteranno con il presidente di Fratelli d’Italia la vittoria della Nazionale italiana agli Europei e, a seguire, i temi principali dell’agenda politica: dal ddl Zan alla riforma Cartabia della Giustizia, dal nodo amministrative alla sfida per il Quirinale. Senza dimenticare il dossier immigrazione e il crocevia occupazione-ripartenza dopo la crisi del Covid. Nella seconda parte del programma sarà ancora il ddl Zan l’argomento caldo del confronto con tutti gli ospiti in studio. Partendo dalle voci della politica raccolte dal Palazzo, ne discuteranno Marco Rizzo (segretario del Partito Comunista) e Luciano Nobili (deputato di Italia Viva) con le opinioni di Peter Gomez, Alessandro Cecchi Paone ed Efe Bal. Infine, focus sulle elezioni Amministrative, a cui contribuirà il sondaggio di Raffaele Rio (Demoskopika) dedicato alla sfida di Milano, e una finestra sulla stagione turistica. A dibattere sul caro vacanze e su che estate ci attende saranno Lorenza Bonaccorsi, già sottosegretario al Turismo del governo Conte e il presidente della Fiavet, Ivana Jelinic. A chiudere la puntata le vignette “a tema” di Alessio Di Mauro.