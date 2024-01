Aeroporti di Puglia illustra al Comune il piano degli interventi per migliorare lo scalo brindisino

BRINDISI- Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha incontrato oggi a Palazzo di Città, il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, per la presentazione in dettaglio del Piano Strategico della Società, in relazione allo stato e alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto del Salento di Brindisi.

Il Sindaco Marchionna ha rappresentato la necessità di delineare impegno e azioni della Società rispetto alla struttura che gli interlocutori hanno indiscutibilmente qualificato di primissimo piano nello scenario pugliese.

Il Presidente Vasile ha confermato che la strategia e l’attuazione vede il sistema aeroportuale pugliese come articolato in missioni diverse che non si sovrappongono, ma semmai forniscono un quadro di compiutezza, prospettive ed obiettivi per missioni diverse.

In proposito sono stati forniti anche documentalmente, copiosi elementi utili, in ordine agli interventi che saranno inaugurati a giorni, a quelli in corso e agli altri in fase progettuale, destinati a cambiare radicalmente il volto dello scalo brindisino nel breve periodo.

Il riferimento è al Piano di Investimenti previsti nel periodo 2024/2027 di oltre 50 milioni di Euro, molti dei quali già spesi, e alle opere già inventariate per l’imminente G7.

Si tratta di innovazioni che riguardano non solo l’aerostazione, ma tutti i sistemi e sottosistemi infrastrutturali che ne sono parte imprescindibile di qualificazione.

Solo per citare quelli a visibilità:

Riqualificazione della pista

Nuovo piazzale aeromobili

Tendostruttura arrivi extra Schengen

Nuovo sistema di smistamento bagagli

Parcheggio auto multipiano (in gara)

Vip lounge (in esecuzione)

Ammodernamento del sistema delle telecamere (TVCC)

Adeguamento sismico del terminal

Raddoppio dell’Aerostazione

Anche sul fronte dei collegamenti sono state fornite rassicurazioni per i voli ITA, la cui programmazione estiva è in fase di perfezionamento, ai quali si aggiungono i nuovi voli già annunciati per Praga, Trieste, Danzica e a cui potrebbero aggiungersene altri nei prossimi giorni

Il Sindaco Marchionna e il Presidente Vasile hanno concluso con l’intesa di avviare, a giorni, un Tavolo tecnico per le sinergie operative utili, atte a migliorare e incrementare il sistema dei parcheggi, la viabilità e quant’altro destinato ad esaltare la essenzialità dell’Aeroporto del Salento di Brindisi.