Allagamenti e persone bloccate disagi per il maltempo a Ceglie, tanti gli interventi dei pompieri

CEGLIE MESSAPICA – Pioggia e allagamenti questo pomeriggio a Ceglie Messapica a causa di un’ondata di maltempo che si è abbattuta da due giorni in alcune zone della Puglia.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi con la sede distaccata di Ostuni hanno effettuato numerosi interventi nell’area e nelle campagne di Ceglie per persone bloccate in auto impantanate per strada e per allagamenti delle abitazioni. Sul posto due squadre di Ostuni e uno in supporto partita da Brindisi.